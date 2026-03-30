Operativos del finde: casi 700 demorados y más de 500 motos secuestradas

Durante el último fin de semana, la Policía del Chaco desplegó operativos de prevención en todo el territorio provincial que dejaron como saldo 698 personas demoradas, el secuestro de 551 motocicletas y el retiro de armas de circulación.

El dispositivo incluyó patrullajes y controles vehiculares simultáneos en zonas urbanas y rutas. En total, se realizaron 303 operativos en puntos considerados estratégicos.

Entre los elementos incautados, se registraron cuatro armas de fuego y nueve armas blancas. En cuanto a los vehículos, también se retuvieron cuatro automóviles por irregularidades en la documentación o incumplimiento de normas vigentes.

El detalle por localidades muestra diferencias en la magnitud de los procedimientos. En el área Metropolitana de Resistencia se concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 252 demorados, 105 motocicletas secuestradas, cuatro armas de fuego, tres armas blancas y dos automóviles retenidos.

En Presidencia Roque Sáenz Peña se registraron 147 demorados y 87 motocicletas incautadas, además de 4 armas blancas. Por su parte, en General José de San Martín se contabilizaron 170 demorados y 157 motos secuestradas, junto con un arma blanca.

En Villa Ángela hubo 97 personas demoradas y 86 motocicletas retenidas, mientras que en Charata se informaron 19 demorados y 51 motos incautadas. En Juan José Castelli los operativos dejaron 13 demorados, 65 motocicletas secuestradas y un arma blanca.

En paralelo, la Policía Caminera intensificó los controles en rutas y accesos provinciales. Como resultado, se labraron 291 actas de infracción, entre ellas 17 a conductores que dieron positivo en controles de alcoholemia, quienes fueron apartados de la circulación.