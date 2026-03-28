Operativo sanitario en Fuerte Esperanza: «Todos deben tener las mismas posibilidades de atención»

Equipos de profesionales de distintas especialidades se desplegaron en el territorio brindando atención directa, con un enfoque preventivo, de contención comunitaria y seguimiento de cada caso.

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; a la intendente de Fuerte Esperanza, Inés Ortega, y a un equipo de médicos profesionales, llevaron adelante un nuevo operativo de abordaje sanitario en el departamento General Güemes, con el objetivo de acercar atención integral a las comunidades vulnerables y geográficamente alejadas.

Zdero destacó la importancia de estos operativos al señalar: «Estamos en el departamento General Güemes, recorriendo Fuerte Esperanza, en el Impenetrable chaqueño, llevando adelante un nuevo operativo de salud».

«Para nosotros es fundamental que todos los chaqueños tengan las mismas posibilidades de atención. Hoy contamos con diferentes especialidades médicas trabajando en territorio, y eso marca una fuerte decisión de estar cerca de la gente», sostuvo.

Asimismo, remarcó que estas acciones continuarán en toda la provincia: «Así como estuvimos en Las Palmas, hoy estamos aquí y vamos a seguir en cada rincón del Chaco, fortaleciendo el sistema sanitario. Sabemos que no se cambia de un día para otro, pero con trabajo serio, seguimiento y planificación vamos a mejorar la salud pública».

INTENDENTE INÉS ORTEGA: «ESTAS ACCIONES SON FUNDAMENTALES»

En tanto, la intendente de Fuerte Esperanza, Inés Ortega, valoró el trabajo articulado: «Acompañando al gobernador y al ministro, estamos muy agradecidos porque estas acciones en territorio son fundamentales. La prevención y la atención directa marcan un compromiso real con la comunidad, poniendo el foco en la gente», dijo.

La iniciativa se enmarca en una política pública orientada a garantizar el acceso a derechos básicos. En este sentido, equipos de profesionales de distintas especialidades se desplegaron en el territorio brindando atención directa, con un enfoque preventivo, de contención comunitaria y seguimiento de cada caso.

Además, la empresa Ecom Chaco, coordinó y llevó adelante la conectividad con las antenas satelitales.

Durante la jornada se ofrecieron atenciones de clínica médica generalista, gineco-obstetricia, pediatría, cardiología, neumología, laboratorio, vacunación integral y realización de ecografías. Además, se dispusieron medicamentos, insumos de laboratorio y odontológicos, junto con métodos anticonceptivos como DIU, implantes subdérmicos, pastillas, inyectables y preservativos, así como materiales para estudios de PAP y exudado vaginal.

fuente:datachaco