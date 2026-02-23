Oestmann presentó una completa agenda de cursos con certificación universitaria en la UNCAUS

La Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó su oferta de formación 2026 en tecnología, salud, educación, gestión y liderazgo. El rector Germán Oestmann resaltó la importancia de generar oportunidades de capacitación con aval universitario.

La Universidad Nacional del Chaco Austral presentó oficialmente su nueva oferta de cursos y talleres de formación continua, todos aprobados por Resolución del Consejo Superior y con certificación universitaria.

En este marco, el rector Germán Oestmann destacó que “estas propuestas reflejan el compromiso de la universidad con la comunidad, brindando herramientas concretas que fortalecen la formación profesional y amplían las oportunidades laborales”.

Las capacitaciones tienen una duración promedio de cuatro meses (excepto el Taller de Técnicas de Estudio, de ocho semanas) y están destinadas a estudiantes, profesionales y público en general.

Entre las propuestas se encuentran:

🔹 Tecnologías de Control Industrial (Res. Nº 623/2025-C.S)

Formación técnica en diseño e implementación de mando y control de cargas eléctricas.

🔹 Instalación Eléctrica en Inmueble (Res. Nº 619/2025-C.S)

Capacitación basada en normativa AEA 90364, con evaluación mediante proyecto final.

🔹 Creación de Contenido Digital (Res. Nº 621/2025-C.S)

Herramientas para desarrollar estrategias de comunicación en entornos digitales.

🔹 Suplementación Deportiva (Res. Nº 615/2025-C.S)