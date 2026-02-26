Oestmann destacó el trabajo del Vacunatorio Uncaus en la campaña 2026

El Vacunatorio de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) impulsa la verificación y actualización de los esquemas obligatorios, en el marco de la Campaña de Vacunación de Ingreso Escolar 2026, con el objetivo de garantizar la protección de niños y niñas, antes del inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa busca fortalecer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y asegurar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, promoviendo el acceso gratuito a las dosis correspondientes.

En este contexto, el rector de la institución, Germán Oestmann, visitó el Vacunatorio y destacó el compromiso de la Universidad con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Durante su recorrida, valoró el trabajo del equipo de profesionales que desarrolla tareas de vacunación, asesoramiento y concientización.

Desde el Vacunatorio Uncaus se convoca a las familias a acercarse con el carnet de vacunación para controlar las dosis correspondientes y aplicar los refuerzos necesarios.

Para mayor información sobre días y horarios de atención, los interesados pueden comunicarse con el Vacunatorio o dirigirse a sus instalaciones.

