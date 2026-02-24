Nuevo detenido por el homicidio de Jeremías Molina en Sáenz Peña

Por el caso ya hay otra persona detenida que se había entregado en el mismo día que ocurrió el hecho en el barrio Solidario de Sáenz Peña.

Un joven de 22 años fue conducido este lunes por la tarde por personal policial en el marco de la causa que investiga el homicidio de Jeremías Ezequiel Molina (24), ocurrido el pasado 8 de febrero en el barrio Solidario de Presidencia Roque Sáenz Peña. Se trata de la segunda persona detenida por el caso.

El procedimiento se concretó alrededor de las 19, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta, en un trabajo conjunto con la División C.O.M. dependiente del Departamento 911, lograron localizar al sospechoso en el mismo barrio donde se produjo el hecho. El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

La causa está caratulada como «Supuesto Homicidio» y se inició tras el episodio registrado a las 5:10 de aquella jornada, cuando Molina resultó gravemente herido durante un enfrentamiento en una vivienda ubicada sobre calle 22 Bis, entre 63 y 63 Bis.

EL ATAQUE

De acuerdo con la información oficial, el joven de 24 años recibió una puñalada en la zona del tórax durante una pelea. Tras la agresión, fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia al hospital 4 de Junio, donde ingresó sin signos vitales.

A partir de allí, se desplegó un operativo conjunto entre efectivos del Departamento de Emergencias 911, Investigaciones Complejas y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas. Las tareas incluyeron la recolección de testimonios y entrevistas a vecinos, además del levantamiento de pruebas en la escena.

Según las primeras averiguaciones, luego del ataque el sospechoso se retiró en motocicleta junto a un familiar.

Horas después del hecho, el primer detenido en la causa, identificado como D.E.R., alias «Juanchola», de 25 años, se presentó de manera voluntaria en la División Investigaciones Complejas, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de César Luis Collado, dispuso su aprehensión e imputación en la causa por supuesto homicidio. Tras ser examinado por el médico policial, fue alojado en la Comisaría Segunda.