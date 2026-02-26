Nueva propuesta académica: la UNCAUS dictará una diplomatura en documentología vehicular

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), Germán Oestmann, destacó la apertura de inscripciones para la Diplomatura Universitaria en Identificación y Documentología Vehicular, una propuesta académica orientada a la especialización técnico-profesional en un área estratégica para el ámbito registral, pericial y de seguridad.

La iniciativa comenzará el 23 de marzo de 2026, tendrá una duración de seis meses y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de marzo, sin cupos limitados.

Desde el Rectorado subrayaron que la diplomatura se enmarca en la política institucional de ampliación de la oferta académica con propuestas de actualización profesional vinculadas a demandas concretas del sector público y privado.

La formación se dictará bajo modalidad 100% virtual, con clases sincrónicas en vivo, y se desarrollará durante 25 semanas, desde la última semana de marzo hasta septiembre de 2026.

Está dirigida a identificadores y verificadores vehiculares, personal de plantas verificadoras, integrantes de fuerzas de seguridad, peritos, mandatarios del automotor, empleados de organismos registrales y personas vinculadas al ámbito vehicular y pericial.

Los requisitos de admisión incluyen ser mayor de 18 años, contar con título secundario completo y/o formación técnico-profesional vinculada, además de disponer de conectividad y conocimientos básicos de informática.

Quienes cumplan con las exigencias académicas y administrativas recibirán certificación universitaria otorgada por la UNCAUS.

Para informes e inscripciones al celular

11 3989 3283 de lunes a viernes, de 8 a 13 horas o vía mails en modernizacion@uncaus.edu.ar.

Con esta nueva propuesta, la UNCAUS consolida su posicionamiento como institución referente en formación especializada en la región.

Link de inscripción: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/W06Q86GY8J