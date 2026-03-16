Nivel secundario: arrancan las clases para los jóvenes de segundo a quinto año

El Ministerio de Educación del Chaco informó que el jueves 12 pasado inició el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Secundario en toda la provincia, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2026.

De esta manera, más de 123.000 estudiantes de escuelas secundarias vuelven a las aulas en todo el territorio chaqueño.

En tanto, este lunes 16 de marzo comenzarán las clases para los estudiantes de segundo a quinto año de las escuelas secundarias comunes y de segundo a sexto año en las escuelas técnicas, dando inicio formal al primer cuatrimestre del ciclo lectivo.

Desde el Ministerio de Educación también aclararon que, considerando las necesidades de la comunidad educativa, se realizó una modificación puntual en el calendario vinculada al período de mesas de exámenes. En este sentido, se amplió el plazo para la recuperación de contenidos hasta el martes 10 de marzo.

Por lo tanto, las mesas de exámenes se desarrollaron desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de marzo, sin suspensión de clases en las instituciones educativas.

Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, el sistema educativo provincial retoma plenamente las actividades en el nivel secundario, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.