«Ninguno podrá igualarlo»: las despedidas del mundo del deporte para Cherquis Bialo

El fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo generó una fuerte conmoción en el mundo del deporte y el periodismo, donde colegas, dirigentes y figuras destacaron su trayectoria y legado como una de las grandes plumas del país.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. San Lorenzo de Almagro, club del que era hincha y socio, lo despidió con un mensaje cargado de emoción, en el que destacó su pasión y su vínculo con el fútbol. «Gracias por tanto, maestro», expresaron, al tiempo que acompañaron a su familia.

San Lorenzo de Almagro, club del que era hincha y socio, expresó su pesar con un mensaje en el que lo definió como «gigante del periodismo» y resaltó su vínculo con el fútbol y el boxeo. En el comunicado, también valoraron su legado y su pasión, sintetizados en una frase que se repitió en múltiples despedidas: «Gracias por tanto, maestro».

Marcelo Tinelli, quien además de conductor fue presidente de San Lorenzo, lo describió «un señor siempre»: «Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país», remarcó. El ex arquero José Luis Félix Chilavert, que lo definió como un hombre íntegro y envió condolencias a su familia.

Uno de los espacios donde dejó una marca imborrable fue la histórica revista El Gráfico, que lo tuvo como director entre 1982 y 1990. Desde allí, destacaron su «prosa única» y su rol como «testigo directo de una época sin igual». Desde el medio destacaron que «dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo».

Periodistas de distintas generaciones coincidieron en destacar la influencia de Cherquis Bialo. Pablo Giralt lo calificó como «un periodista de raza», y Silvio Maverino como «el último gran narrador de la épica deportiva, mientras que Walter Safarian y Augusto César, subrayaron su inteligencia, su estilo y su impacto en la profesión.

En la política, Aníbal Fernández, quien fue ex presidente de Quilmes Athletic Club y la Confederación Argentina de Hockey, también recordó al periodista fallecido con unas palabras en sus perfiles públicos: «Adiós Ernesto Cherquis Bialo. Hasta siempre querido amigo».

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Cherquis Bialo participó en numerosos ciclos radiales y televisivos, consolidándose como una referencia ineludible del periodismo deportivo. Su capacidad para narrar, analizar y contextualizar lo convirtió en una voz respetada tanto por colegas como por audiencias.