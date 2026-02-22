Newells echó a la dupla Orsi-Gómez tras perder con Banfield y a días del clásico

Un breve y pobre ciclo llegó a su fin abruptamente este fin de semana en el fútbol argentino. Tras la durísima derrota de Newell’s Old Boys en su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola, la dirigencia del club rosarino decidió dar por terminado el contrato de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

El clima enrarecido en el Sur anticipaba una decisión drástica: los entrenadores habían suspendido la conferencia de prensa habitual y los jugadores se retiraron del estadio sin hacer declaraciones. Minutos después, la institución oficializó la salida mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

Los números que condenaron a la dupla a salir de Newell’s

Orsi y Gómez habían arribado a Rosario en diciembre, respaldados por su éxito reciente tras coronarse campeones con Platense a mediados de 2025. Sin embargo, nunca lograron encontrarle la vuelta al equipo rojinegro y los resultados precipitaron el final:

Arranque para el olvido: En el inicio de este 2026 cosecharon apenas dos empates y cuatro derrotas.

Sin triunfos: Se marchan del banco de la «Lepra» sin haber podido festejar ni una sola victoria oficial.

Falta de respuestas: El equipo mostró nulas reacciones anímicas y futbolísticas, pese a la llegada de más de una decena de refuerzos en el último mercado de pases.