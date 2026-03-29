Netflix deja afuera a Smart TV antiguos: ¿Qué modelos pierden acceso en 2026?

La plataforma actualiza sus requisitos técnicos y corta compatibilidad con equipos de más de una década, lo que impacta en televisores y dispositivos que ya no soportan las nuevas versiones.

Netflix dejó de funcionar en una serie de Smart TV y dispositivos lanzados antes de 2015, debido a cambios en sus estándares de seguridad y rendimiento que estos equipos ya no pueden cumplir.

La medida apunta a sostener mejoras en calidad de imagen y protección de datos, pero deja en el camino a televisores que no cuentan con la memoria ni la capacidad de procesamiento necesarias para ejecutar las versiones actuales de la aplicación. En muchos casos, la app directamente dejará de abrir o quedará sin posibilidad de actualización.

Entre los equipos afectados aparecen modelos de Samsung de la serie EOS fabricados entre 2012 y 2015, además de televisores de LG y Panasonic anteriores a 2015. En el caso de Sony, las líneas Bravia identificadas como KDL, XBR, W95 y X95 también quedan fuera de soporte.

El recorte alcanza además a dispositivos externos. Las primeras tres generaciones de Apple TV dejarán de ser compatibles, una situación que afecta a usuarios que todavía dependen de estos equipos para acceder al catálogo.

El impacto no se limita a los televisores. Algunos teléfonos antiguos, como el Samsung Galaxy S5, el Motorola Moto X y el Sony Xperia M4 Aqua, también quedan fuera. En dispositivos de Apple, el requisito pasa a ser contar con iOS 17 o versiones posteriores.

Para verificar si un equipo sigue siendo compatible, se puede revisar la fecha de fabricación y la versión del sistema en el menú de configuración. En caso de quedar afuera, no es imprescindible cambiar el televisor: existen alternativas más económicas para mantener el acceso.

Los dispositivos externos de streaming se presentan como la salida más práctica. Opciones como Amazon Fire TV Stick, Roku Streaming Stick o Google Chromecast permiten actualizar la experiencia sin reemplazar la pantalla, ya que incorporan sistemas propios que siguen recibiendo soporte y mejoras.

fuente:datachaco