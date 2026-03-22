NBCH24: servicios disponibles durante el fin de semana largo

Con motivo del feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 y martes 24 de marzo no habrá atención presencial en sucursales ni minifiliales de Nuevo Banco del Chaco.

Durante el fin de semana largo, los clientes podrán operar con normalidad a través de los canales digitales de que funcionan las 24 horas.

Estarán disponibles la plataforma NBCH24 Online Banking en su versión app y web, los cajeros automáticos, terminales de autoservicio para depósitos y extracciones, así como las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online.

NBCH24: tu banco en el celular

Con NBCH24 Online Banking, los clientes pueden realizar sus operaciones y gestionar todos sus productos desde una sola plataforma. Desde la app o la web se pueden administras las cuentas, tarjetas, movimientos, pagos y más.

NBCH24 Online Banking permite realizar pago de servicios e impuestos, compras con QR, consulta de saldos disponibles y movimientos, aviso de viaje al exterior para tarjetas de débito y crédito, blanqueo de pin y reimpresión de tarjetas de débito, consulta de límites, saldos y movimiento de tarjetas de crédito, compra-venta de moneda extranjera, inversiones, entre otras.

Además, en NBCH24 con las cuentas sueldo los clientes pueden remunerar el dinero que mantienen en su cuenta, sin necesidad de realizar inversiones, plazos fijos ni movimientos adicionales. El saldo permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones, mientras genera un rendimiento automático todos los días.

Esta modalidad resulta especialmente conveniente, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance, con un monto a remunerar de hasta $800.000. De esta manera, NBCH ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes.

Con NBCH24 Online Banking, la operatoria online se encuentra disponible en todo momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar, permitiendo realizar gestiones de manera simple, rápida y segura durante todo el fin de semana largo.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.