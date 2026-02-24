martes, febrero 24, 2026
Napenay: trabajo conjunto entre justicia de paz y policía rural

El Juzgado de Paz de Napenay y la policía rural coordinaron las principales líneas de trabajo conjunto que desplegarán durante 2026. La atención estará focalizada en intervenciones contravencionales como, por ejemplo: invasión de ganado y animales sueltos, entre otros.

 

Además apuntarán a fortalecer los canales de comunicación entre ambas instituciones con propuestas de capacitación que permitan optimizar procedimientos y brindar respuestas ágiles para la eficiencia y acceso a justicia.

 

En la reunión estuvieron presentes la jueza Andrea Breidenstein; el jefe a cargo de la sección Policía Rural, Higinio Encinas Armando; la secretaria del juzgado, Miriam García; la oficial Maida Mielnichuk y el suboficial de servicio Héctor Gonzalo Alegre Páez.

