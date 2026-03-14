NAPENAY: INCAUTARON UN AUTOMÓVIL CON PATENTE Y DOCUMENTACIÓN FALSAS

Efectivos del Departamento 911 de Sáenz Peña, en colaboración con las comisarías de Napenay y Avia Terai, incautaron un automóvil Chevrolet Onix que presentaba irregularidades en su identificación y documentación presuntamente apócrifa.

La intervención policial se originó a partir de una investigación del Servicio Externo del Departamento 911 Sáenz Peña, que advertía sobre la presencia de un vehículo de dudosa procedencia en un taller mecánico ubicado sobre el Acceso Oeste de Napenay.

Con esta información, los efectivos diagramaron un operativo cerrojo y se dirigieron al lugar. Allí se entrevistaron con el encargado del establecimiento. Durante la inspección del rodado, los agentes realizaron un entrecruzamiento de datos a través de la plataforma oficial del Ministerio de Seguridad, lo que permitió detectar que el número de chasis no coincidía con el dominio colocado en el vehículo.

Además, al revisar la documentación presentada por el responsable del taller, los uniformados determinaron que los papeles serían presuntamente falsos.

El propietario del local manifestó que el automóvil había sido dejado para realizar reparaciones por personas cuya identidad desconocía.

Ante esta situación, el Fiscal de Investigación Penal N° 3 dispuso el secuestro preventivo del vehículo y de la documentación, a fin de avanzar con la investigación.

El automóvil fue trasladado para ser sometido a pericias por parte de la Planta Verificadora Policial, con el objetivo de determinar su verdadera procedencia.