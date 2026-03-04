Nahuel Gallo habló tras su liberación: «Estuve en un lugar de muchísima tortura»

El gendarme dio una conferencia de prensa junto a autoridades nacionales luego de pasar más de 400 días detenido ilegalmente en Venezuela.

Gallo fue liberado este domingo luego de haber estado 448 días detenido en la cárcel El Rodeo 1 y llegó al país con una comitiva de la AFA en la madrugada del lunes.

Tras haber vuelto al país luego de pasar más de 400 días detenido ilegítimamente por el chavismo en Venezuela, Nahuel Gallo habló por primera vez esta tarde sobre su detención y contó cómo fueron sus primeros días en la Argentina.

«Yo soy Nahuel Gallo. Sé que no es fácil estar acá adelante de ustedes. Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo muy poca información, estoy asimilando todo. Pero fui yo quien pidió un momento para dar mi palabra «, comenzó el gendarme.

Aseguró, además, que se encuentra bien de salud y que está haciéndose chequeos: «Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia».

«El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo», relató sobre la cárcel donde permaneció detenido.

Sostuvo que todavía hay 24 extranjeros que esperan ser liberados: «Ahí no te avisan qué vas a hacer o qué va a pasar. Es incertidumbre y muchos pensamientos sobre lo que va a pasar. Gracias a Dios, tuve mucha fortaleza mental. Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte»

«No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos. Los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas. Yo sigo encerrado, hasta que no liberen a los extranjeros del Rodeo yo no estoy libre», remarcó.

Desde su llegada, permanece aislado en el edificio Centinela. Al respecto, aclaró: «Esta es mi casa, me siento parte. He defendido a esta institución y a mi bandera. Y me han hecho saber en el estado venezolano que Argentina me ha pedido».

Asimismo, manifestó: «No quiero contar las atrocidades que hicieron, no me siento preparado. Pero quería pedirle a todas las organizaciones que no se olviden del Rodeo 1 y de todos los centros penales. No podemos mirar para otro lado. Venezuela está en una supuesta transición, pero los presos políticos esperan ser liberados».

La conferencia de prensa fue en el edificio Centinela y estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Brilloni y el canciller Pablo Quirno.

Luego del acto, la senadora Patricia Bullrich envió un comunicado diciendo: «Nahuel, estás en tu casa. Y nos emociona tenerte acá. Nunca dejamos de trabajar para traerte de vuelta. Nunca bajamos los brazos. Seguimos trabajando para lograr la liberación de Germán, y compartimos tu pedido de que TODOS los presos políticos deben ser liberados. Nuestro principal valor hoy lo dijiste en una sola palabra: libertad».