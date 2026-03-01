Nahuel Gallo fue trasladado del penal El Rodeo I, pero se desconoce su paradero

El régimen chavista trasladó durante la noche del sábado desde el penal El Rodeo I al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su paradero ni sobre una eventual liberación.

Según medios nacionales, fuentes interiorizadas en la situación señalaron que tanto la familia de Gallo, como autoridades del Gobierno argentino fueron notificadas del sorpresivo movimiento.

La primera señal sobre su salida del penal surgió desde el interior del complejo carcelario ubicado en el Estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Familiares de detenidos que se comunican con los detenidos mediante gritos que logran traspasar los muros pudieron grabar la novedad que surgió de El Rodeo 1.

Internos lograron transmitir que «el argentino» había sido «liberado». Sin embargo, lo que se confirmó posteriormente es que Gallo fue retirado de El Rodeo 1, aunque no existe constancia oficial de que haya recuperado la libertad. Las fuentes consultadas indicaron que se trató de un traslado con destino incierto.

fuente:diariochaco