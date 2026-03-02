Nación busca inversiones de US$ 700 millones para evitar apagones de luz en el NEA

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, lanzó una convocatoria abierta, nacional e internacional, para incorporar nuevas centrales de almacenamiento de energía eléctrica con baterías (BESS) en nodos críticos del país. La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial.

El objetivo es reforzar el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), reducir interrupciones del servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante picos de demanda. La convocatoria establece una potencia referencial de 700 megavatios (MW), con una inversión estimada en torno a los 700 millones de dólares.

Los proyectos deberán emplazarse en nodos considerados críticos en las regiones del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y en la provincia de Buenos Aires, con exclusión del AMBA. El proceso será administrado por Cammesa, que tendrá a su cargo la recepción y evaluación de ofertas, así como la instrumentación de los contratos adjudicados.

Según la resolución, las centrales deberán contar con baterías nuevas capaces de asegurar al menos cuatro horas consecutivas de entrega de la potencia comprometida por cada ciclo de descarga completa, a fin de garantizar respaldo efectivo durante períodos de alta exigencia.

En los fundamentos, la norma sostiene que el almacenamiento es una herramienta eficiente para fortalecer la seguridad operativa del sistema eléctrico. Destaca que los sistemas BESS permiten responder con rapidez ante variaciones abruptas de la demanda, aportar reservas de corta duración y contribuir al control de tensión y potencia reactiva, sin incrementar la potencia de cortocircuito en las instalaciones existentes. Además, posibilitan desacoplar en el tiempo la generación y el consumo, ayudando a administrar congestiones en la red de transporte y optimizar la infraestructura disponible.

La medida se enmarca en los objetivos de la Ley 24.065, que regula el mercado eléctrico mayorista y fija como prioridades garantizar el abastecimiento de energía a largo plazo y promover condiciones de eficiencia y competencia.

Como antecedente, el Gobierno recordó la convocatoria Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), el primer proceso de almacenamiento a gran escala en el país. En esa instancia se adjudicaron 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más de 40% la potencia objetivo inicial. La inversión estimada superó los 540 millones de dólares y participaron 15 empresas con 27 proyectos que totalizaron 1.347 MW ofertados. Según información oficial, esas obras se encuentran en ejecución.

Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo amplía el esquema hacia el interior del país, en el marco del plan que impulsa desde 2024 para aliviar restricciones del sistema eléctrico, reducir la frecuencia de cortes y recomponer el nivel de inversiones en infraestructura energética.

