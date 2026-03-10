Nación anunció modificaciones en la VTV: cambios en plazos y centros de verificación

El Gobierno nacional anunció una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV), con una serie de cambios orientados a modificar la frecuencia de los controles, ampliar los lugares habilitados para realizarlos y simplificar trámites administrativos.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Desregulación, que considera que el sistema actual limita la competencia entre prestadores y genera dificultades para los conductores, tanto por los costos del servicio como por las demoras para obtener turnos o la distancia que deben recorrer para cumplir con la verificación.

En ese contexto, el nuevo esquema no se aplicaría de forma automática en todo el país. Su puesta en marcha dependerá de procesos administrativos y de la adhesión de las provincias, responsables de regular el tránsito y los controles vehiculares.

Uno de los cambios centrales apunta a la frecuencia de las revisiones. Según el esquema, los vehículos 0 km deberán realizar su primera verificación a los cinco años. En el caso de los autos con una antigüedad de entre cinco y diez años, el control pasará a ser cada dos años, mientras que los vehículos más antiguos continuarán con revisiones más frecuentes.

Desde el Ejecutivo informaron que las fallas mecánicas tienen una incidencia reducida en los siniestros viales. En ese sentido, el plan también prevé ampliar los lugares donde podrá realizarse la verificación técnica. Actualmente, el trámite suele concentrarse en plantas dedicadas exclusivamente a esa actividad, y el nuevo esquema habilitaría también a concesionarias, talleres autorizados, centros de verificación y establecimientos que hoy revisan vehículos de transporte de carga.

La reforma incluye además la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un requisito que se exigía a vehículos destinados al transporte de cargas o pasajeros antes de realizar la revisión técnica. Con ese panorama, se estima que la implementación sea progresiva.

«Menos VTV y menos trámites para la circulación de vehículos», celebró en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

fuente:diariochaco