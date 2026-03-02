Nació la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El mundo del espectáculo y el deporte se fundieron este lunes en una noticia cargada de emoción. Tras meses de una dulce espera seguida de cerca por millones de seguidores, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento de la pequeña, que tuvo lugar en la madrugada de este 2 de marzo, fue confirmado inicialmente por el medio italiano Corriere dello Sport, generando una repercusión inmediata en los portales más importantes de Argentina y Europa.

La niña nació en el prestigioso Hospital Gemelli de Roma, pesando 3 kilos. Según las primeras informaciones, el nombre elegido para la primogénita es Gia, un sello final para la historia de amor de la cantante y el futbolista que tuvo su gran celebración de boda en julio de 2024.

Aunque la fecha probable de parto estaba estipulada para el próximo 11 de marzo, la llegada de Gia se anticipó algunos días, sorprendiendo a la familia en plena capital italiana. A pesar del imprevisto cronológico, Oriana, de 29 años, contó con el apoyo fundamental de su círculo íntimo. Catherine Fulop y Ova Sabatini ya se encontraban en suelo europeo para acompañar a su hija, cumpliendo así el deseo de la modelo de estar rodeada de sus afectos más cercanos.

En entrevistas previas, la artista había reflexionado sobre la complejidad de coordinar el nacimiento con su vida en el exterior y la carrera profesional de «La Joya». Semanas atrás, Oriana había manifestado sus razones para elegir Italia como el sitio para dar a luz: “Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”.

Para Paulo Dybala, el momento no pudo ser más significativo. El nacimiento se produjo apenas horas después de haber participado en el clásico futbolístico entre la Roma y la Juventus, sumando una alegría personal inigualable tras el compromiso deportivo.

El camino hacia este lunes comenzó a hacerse público en septiembre pasado, cuando la pareja anunció el embarazo de una manera sumamente creativa. Fieles a su historia, utilizaron una estética inspirada en la serie animada Danny Phantom —la misma que usaron años atrás para blanquear su noviazgo— para compartir el «primer posteo de nosotros tres». En aquella ilustración, sus alter egos animados aparecían junto a una cuna con el característico contorno verde brillante de la serie, simbolizando el crecimiento de su unión.

Con la llegada de Gia, se cierra un ciclo de grandes hitos para la pareja, que incluyó su casamiento en Argentina y la consolidación de su hogar en Italia. La presencia de una partera argentina y el acompañamiento de los flamantes abuelos subrayan la importancia que Oriana le otorgó a mantener sus raíces presentes, incluso a la distancia. Hoy, la familia celebra el inicio de un nuevo capítulo, marcado por la llegada de la nueva generación que une los apellidos Sabatini y Dybala en una de las noticias más felices del año.

