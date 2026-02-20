Nacieron trillizas en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña

La madre de las pequeñas tuvo un seguimiento exhaustivo del embarazo triple, destacándose la labor conjunta de Ginecología, Obstetricia y Neonatología en el nacimiento ocurrido en Sáenz Peña.

Johana Vallejos es la mamá de las trillizas, quien a su vez tiene cinco hijos, por lo que, con la llegada de las bebés, la familia se agranda a ocho hermanos. Aunque no cuenta con pareja actualmente, destacó el acompañamiento de sus seres queridos. Su hermana mayor y un hermano la acompañan en el hospital, mientras que el resto de la familia espera con entusiasmo en Pinedo para conocer a las recién nacidas.

El parto se realizó mediante cesárea y, de acuerdo a lo informado, las bebés nacieron con peso adecuado y sin complicaciones mayores. «Gracias a Dios salió todo bien», expresó la madre, visiblemente emocionada.

UN TRABAJO EN CONJUNTO

La obstetra Pamela Insaurralde brindó detalles sobre el nacimiento de trillizas registrado en el Hospital 4 de Junio y destacó el trabajo coordinado de los distintos servicios que intervinieron en el embarazo y la cesárea.

La madre, Johana Vallejos, oriunda de General Pinedo, cursaba un embarazo triple considerado de alto riesgo y era controlada en el área de Hospital de Día, donde se realiza el seguimiento de gestaciones con patologías o situaciones especiales. «La paciente concurrió a su control y ya se encontraba comenzando el trabajo de parto, por lo que se decidió su internación y la realización de una cesárea», explicó Insaurralde.

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 21.00 del día jueves y estuvo a cargo de los doctores Helena y Roussin, este último también responsable del seguimiento ginecológico durante el embarazo. Del procedimiento participaron varias enfermeras especializadas, junto al equipo de Obstetricia y Neonatología. Como resultado, nacieron tres niñas en buen estado general. La primera pesó 1.850 gramos; la segunda, 1.650; y la tercera, 1.770 gramos. Si bien se trata de bajo peso, la profesional aclaró que «es lo esperable para una gestación triple».

Las recién nacidas permanecen internadas en el servicio de Neonatología, donde son monitoreadas por neonatólogos y enfermeras especializadas, principalmente por su peso y por tratarse de un nacimiento prematuro.

Insaurralde subrayó que el embarazo fue controlado de manera semanal, con ecografías y estudios de laboratorio para monitorear el crecimiento fetal. «No es frecuente un nacimiento de trillizas. En lo personal, es la primera vez que me toca asistir uno en el hospital», señaló.

Finalmente, destacó que tanto la madre como las bebés evolucionan favorablemente. Vallejos, que ya tenía cinco hijos, amplió su familia a ocho con este nacimiento múltiple que movilizó a todo el equipo de salud del hospital saenzpeñense.