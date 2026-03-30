Murió una joven que iba de acompañante en una moto: la conductora iba alcoholizada

Este lunes, cerca de las 7:10, el personal de la Comisaría de Colonias Unidas fue alertado sobre un siniestro vial ocurrido en un camino vecinal, en inmediaciones de la ex Ruta N° 9. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al lugar junto a una ambulancia de la localidad.

Al arribar, constataron la participación de un vehículo Fiat Fiorino, tipo furgoneta, conducido por un ciudadano de 27 años, quien iba acompañado por un hombre de 68 años. Por su parte, la víctima se trasladaba en una motocicleta Honda Wave, de 110 cc, conducida por una joven de 23 años, quien llevaba como acompañante a Eliana Ayelén Trevisan, de 18 años.

Tras ser examinadas por el médico, la conductora de la motocicleta presentaba «lesión cortante en pierna derecha de 12 centímetros y en pierna izquierda de 3 centímetros, con signos de haber ingerido alcohol».

En tanto, la acompañante presentaba «traumatismo de cráneo, inconsciente y en grave estado general», por lo que fue derivada a un centro de mayor complejidad.

Los ocupantes del automóvil no presentaban lesiones.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención del personal del Gabinete Científico.

Posteriormente, cerca de las 8:35, desde el Hospital «Julio C. Perrando» informaron que la joven Eliana Ayelén Trevisan ingresó sin signos vitales.