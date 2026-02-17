Murió un preso tras ser agredido por internos en la Comisaria de Puerto Vilelas

Falleció un preso de 37 años, identificado como Carlos César Cabañas, en la madrugada de este martes en el Hospital Julio C. Perrando. El hombre fue agredido por otros internos en la Comisaría de Puerto Vilelas.

Según el parte policial, todo comenzó la noche del lunes, cerca de las 21:40, cuando Cabañas acababa de ser trasladado desde la Comisaría Tercera de Barranqueras hacia la unidad de Puerto Vilelas para cumplir una condena efectiva. Sin embargo, poco después de ingresar al sector de celdas, el llavero de turno notó un desorden y pidió apoyo inmediato: un grupo de internos estaba atacando al recién llegado.

La Policía intervino rápidamente para rescatar a Cabañas y sacarlo del sector de conflicto. Debido a la gravedad de los golpes, fue asistido por una ambulancia y derivado de urgencia, primero al centro de salud local y luego al Hospital Perrando, donde ingresó con un cuadro de traumatismo de cráneo grave y quedó conectado a un respirador.

Luego, a las 2:50 de la mañana de este martes, se confirmó su fallecimiento, a pesar de los esfuerzos médicos. Ante esta situación, la fiscal Ana González de Pacce ordenó el cambio de carátula a «Supuesto homicidio».

Por el hecho, un interno fue señalado como el principal sospechoso y ya fue notificado de su nueva situación legal. El cuerpo de Cabañas fue trasladado por la División Bomberos al IMCIF para la autopsia, mientras la Justicia toma declaraciones testimoniales al resto de los testigos para reconstruir lo sucedido dentro del pabellón.

fuente:diariochaco