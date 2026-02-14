Murió un motociclista tras ser embestido por una camioneta conducida por una menor

Personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli intervino en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:40, en la intersección de avenida Alem y Corrientes de esa ciudad.

Al arribar al lugar, la prevención constató que fueron partícipes del hecho una camioneta Ford Ranger, conducida por una menor de 14 años, y una motocicleta de 200 cc., guiada por un hombre de 30 años.

En el sitio se hizo presente personal de Salud Pública, quienes asistieron al conductor del rodado menor.

Se dio intervención al fiscal en turno, Gerónimo Roggero, quien dispuso la instrucción de actuaciones de rigor y la obtención del informe médico del motociclista.

Asimismo, se ordenó la intervención de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Posteriormente, alrededor de las 12.30 del mediodía de este sábado, confirmaron el fallecimiento de Daniel Eduardo Roldán, de 30 años, conductor de la motocicleta, debido a las lesiones en el siniestro.

Las diligencias continúan a fin de determinar las circunstancias del hecho.

fuente:datachaco