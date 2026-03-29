Murió un joven de 22 años tras chocar con una camioneta en Ruta 89

El accidente ocurrió en Campo Largo. La víctima conducía una moto y un adolescente que lo acompañaba sobrevivió.

Un joven de 22 años murió este domingo tras un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 89, en jurisdicción de Campo Largo. La víctima conducía una moto que chocó con una camioneta oficial de la provincia de Corrientes.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al hospital de Avia Terai. Allí se confirmó el fallecimiento del conductor, mientras que el acompañante, un adolescente de 16 años, fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor de la camioneta quedó imputado en una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, aunque continúa en libertad. El test de alcoholemia realizado arrojó un resultado negativo.

En el lugar trabajaron peritos judiciales para determinar las circunstancias del choque, que son materia de investigación.

fuente:diariochaco