Murió tras descompensarse al recibir un pelotazo mientras jugaba al fútbol

Ocurrió el viernes por la noche en Las Breñas. El joven de 24 años fue trasladado de urgencia al hospital local, pero ingresó sin signos vitales.

La Policía investiga la muerte de un joven de 24 años ocurrida en la localidad de Las Breñas, durante la noche del viernes 20 de marzo.

La víctima, identificada como Sebastián Germán Farías, se encontraba jugando al fútbol en la zona de Quinta Morales cuando recibió un pelotazo en el abdomen. Tras el impacto, comenzó a sentirse mal y se descompensó.

De acuerdo al relato de un amigo, de 29 años, que lo acompañaba, decidieron trasladarlo de inmediato al hospital local. Sin embargo, al ingresar al centro de salud, el joven ya no presentaba signos vitales.

En el caso interviene la Fiscalía N° 2 de Charata, a cargo del doctor Fernando Ojeda. La causa de muerte diagnosticada fue «Muerte súbita-parro cardiorespiratorio no traumático».