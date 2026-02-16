Murió Robert Duvall, estrella de Hollywood y ganador del Oscar

La noticia fue confirmada por su familia.

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por sus icónicos papeles en El Padrino y Apocalypse Now, falleció este domingo a los 95 años, informó su esposa Luciana, a través de las redes sociales.

«Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo», escribió la argentina.

En ese mensaje, Luciana Duvall agregó: «Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban».

Por último, le agradeció a las personas que los acompañaron durante este tiempo: «Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja».

ROBERT DUVALL, RECONOCIDO ACTOR, GANADOR DEL OSCAR

Robert Duvall fue una figura estelar del cine estadounidense durante más de siete décadas, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa.

Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen, en El padrino (1972) y El padrino II, su carrera incluyó una amplia variedad de géneros y personajes memorables.

Hijo de un oficial de la Marina de los Estados Unidos, Duvall combinó su formación académica con dos años de servicio militar, durante la Guerra de Corea. Luego, perfeccionó su oficio en teatro en Nueva York, lo que le dio una base sólida para abordar roles complejos tanto en cine como en televisión.

Su primera aparición significativa en pantalla fue en To Kill a Mockingbird (1962), donde interpretó a Boo Radley. Con el paso de los años, supo transformarse en figuras inolvidables: desde Frank Burns en MASH* hasta Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone en The Godfather (1972) y su secuela.

También se destacó como el coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979), mientras que en The Great Santini (1980) recibió elogios por su retrato de un padre militar inflexible.

En tanto, su trabajo en Tender Mercies (1983), donde incluso compuso parte de la música de su personaje, le valió el Oscar como Mejor Actor.

Además de sus logros cinematográficos, Duvall ha tenido una presencia notable en televisión, con la miniserie Lonesome Dove (1989) entre sus actuaciones más celebradas. En los años posteriores continuó activo en la industria, escribiendo, dirigiendo y protagonizando proyectos personales como The Apostle (1997) y Assassination Tango (2002).