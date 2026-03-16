Murió Marcelo Araujo, una de las voces más icónicas del fútbol argentino

La muerte del histórico relator a los 78 años generó conmoción en el periodismo deportivo y entre los hinchas. Fue una de las voces más reconocibles de la televisión argentina y protagonista de una etapa inolvidable del programa Fútbol de Primera, donde formó dupla con Enrique Macaya Márquez.

El periodista y relator deportivo Marcelo Araujo falleció en la madrugada de este lunes a los 78 años, tras atravesar un período prolongado de deterioro en su estado de salud. En los últimos días permanecía internado en una clínica de Vicente López. Según trascendió, no habrá velatorio. Sus restos serán cremados el martes en el cementerio de Chacarita.

Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, construyó una de las carreras más reconocidas del relato futbolero en la televisión argentina. Durante más de dos décadas fue una de las voces centrales del histórico programa Fútbol de Primera, donde formó una dupla muy recordada con Enrique Macaya Márquez.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del periodismo deportivo. El periodista Titi Fernández habló en televisión y confirmó que el relator atravesaba una situación de salud delicada desde hacía varios años.

«Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien», dijo. Por respeto a la familia, evitó dar precisiones sobre el diagnóstico que derivó en su muerte, aunque señaló que el relator venía atravesando un deterioro importante en su calidad de vida. «La estaba pasando mal hace tiempo», agregó.

Araujo se destacó por un estilo descontracturado y muy personal para narrar los partidos. Sus latiguillos se volvieron parte de la cultura futbolera televisiva, entre ellos frases como «¿Estás crazy, Macaya?» o «¡Si lo hacés me voy!», que quedaron asociadas a sus transmisiones.

Tras su etapa en Torneos y Competencias, el relator regresó a las transmisiones masivas con el programa estatal Fútbol para Todos, donde volvió a relatar partidos centrales del campeonato y se conectó con nuevas generaciones de hinchas.

Su voz quedó ligada a algunos de los momentos más recordados del fútbol televisado en el país y lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del relato deportivo argentino.

Fuente:datachaco