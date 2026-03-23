Murió “Abuela Lalala”, la jubilada que se hizo viral durante el Mundial 2022

Una triste noticia generó conmoción en las últimas horas: falleció la mujer conocida como “Abuela Lalala”, la jubilada de 79 años que se había vuelto viral durante el Mundial de Qatar 2022 por su carisma y espontaneidad.

Vecina del barrio de Liniers, su figura trascendió rápidamente las redes sociales gracias a un video en el que, con alegría y entusiasmo, alentaba a la Selección Argentina con su recordado “lalala”. Ese momento la convirtió en un símbolo de la pasión futbolera que se vivió en todo el país durante la consagración mundialista.

Su autenticidad y frescura lograron ganarse el cariño de miles de argentinos, representando la emoción genuina de vivir un Mundial sin importar la edad, y reflejando el espíritu festivo que unió a todo un país.

Con el paso del tiempo, su historia fue mucho más que un fenómeno viral: se transformó en un recuerdo entrañable de uno de los momentos más felices del fútbol argentino.

Hoy, su partida deja un profundo pesar, pero también una huella imborrable en la memoria colectiva. Su imagen y su alegría quedarán para siempre ligadas a aquella histórica conquista que celebró toda la Argentina.

QEPD.