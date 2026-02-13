Múltiples heridos tras un fuerte choque entre un colectivo y un camión

Un siniestro vial se registró este viernes al mediodía, alrededor de las 12.30, en la intersección de las calles Julio Tort y Obligado de Resistencia, donde un transporte de carga y un colectivo de línea chocaron. El hecho dejó como saldo al menos siete personas heridas.

Los vehículos involucrados fueron un camión perteneciente a una empresa de transporte de logística y un colectivo Mercedes-Benz.

Por razones que aún se intentan establecer, el impacto provocó que tanto los ocupantes del vehículo mayor como varios pasajeros del transporte público resultaran con lesiones.

OPERATIVO DE EMERGENCIA Y TRASLADOS

Al lugar arribaron de inmediato ambulancias del servicio de emergencias y personal policial de la Comisaría Primera.

El chofer del camión, de 31 años y su acompañante de 48, fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrando para una mejor atención. Asimismo, un pasajero del colectivo, de 53 años, fue derivado por el servicio de emergencias privado EME hacia un centro asistencial.

Por otro lado, varias pasajeras que lograron retirarse del lugar por sus propios medios acudieron minutos después a la guardia del hospital local.

Según los informes médicos:

Una mujer de 50 años fue diagnosticada con traumatismos en el brazo y la rodilla izquierda.

Otra pasajera de 38 años presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y traumatismo cervical.

ATENCIÓN EN EL LUGAR

El resto de los pasajeros, entre ellos, una menor de 5 años y otras tres mujeres, fueron asistidos en el sitio del accidente por el personal sanitario y dados de alta en el lugar, al no presentar heridas de consideración.

En la zona trabajó personal de la División Criminalística y de la Comisaría Primera Metropolitana, además de la División Patrulla Preventiva. El tránsito permaneció restringido durante el procedimiento de rigor.

