Muerte del gendarme chaqueño en Salta: revelaron que estaba con fiebre desde el jueves

Se conocieron detalles del caso del gendarme chaqueño Mauro Ponte, que falleció en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta por un presunto caso de Hantavirus.

En declaraciones a medios salteños, Silvia Gutiérrez, gerente del hospital de Orán, detalló que Ponte ingresó al centro de salud durante la noche del domingo «en mal estado en general y con falta de aire» y que acto seguido pasó a ser internado en terapia intensiva.

Gutiérrez señaló que, de acuerdo a la historia clínica, Ponte se encontraba con fiebre desde el pasado jueves.

La médica mencionó que el hospital realizó todo el tratamiento ante la sospecha de hantavirus, pero que su muerte ocurrió en horas de la madrugada del lunes.

En ese sentido, mencionó que, en cuanto a los otros gendarmes, «uno está en terapia para control, estable y que también se le pidió lo serología» y el otro «en la guardia de emergencia».

«Tengo tres sospechosos y dos confirmados que se encuentran internados en la sala de clínica médica», afirmó y detalló si bien se hacen todas las pruebas, la zona se encuentra con «un brote de chikungunya»

