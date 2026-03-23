Motociclista intentó evitar un control de tránsito pero en su huida chocó a un inspector

Un operativo de seguridad preventiva realizado este domingo a la madrugada en la zona de avenida Sarmiento de Resistencia, derivó en un incidente vial, luego de que el conductor de un motovehículo intentara eludir un retén de tránsito.

El hecho se registró alrededor de las 2:20, cuando efectivos policiales y agentes de la Dirección de Tránsito observaron a una pareja, a bordo de una motocicleta Honda Wave, roja, circular de forma zigzagueante y sin cascos.

Al realizarles las señas correspondientes para detener su marcha, el conductor aceleró el rodado con el fin de darse a la fuga.

En esa maniobra, el motociclista impactó contra un inspector motorizado, provocando que este cayera a la cinta asfáltica y sufriera lesiones. Tras el seguimiento del rodado por colectora de Ruta 16, el personal logró interceptar y demorar al sujeto en las inmediaciones de una estación de servicio.

El conductor, un joven de 18 años, fue trasladado a la Comisaría Octava por jurisdicción, donde se le notificó su situación legal por «Supuestas lesiones y resistencia contra la autoridad».Lo acompañaba una menor de 17 años, quien posteriormente fue entregada a sus progenitores.

Por su parte, el empleado municipal damnificado fue trasladado a un centro asistencial para ser examinado, mientras que la motocicleta fue secuestrada por las autoridades de tránsito.