Motociclista con traumatismo de cráneo tras un choque en la Ruta 11

Una mujer de 48 años resultó herida este martes por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en el acceso norte de Resistencia. El hecho ocurrió alrededor de las 8 sobre el kilómetro 1002 de la Ruta Nacional Nº 11.

El accidente involucró a una camioneta Peugeot Partner, conducida por un joven de 28 años oriundo de Puerto Vilelas, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc, en la que se desplazaba la mujer.

Luego del impacto, una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó a la motociclista al Hospital Julio C. Perrando, donde fue asistida por el personal médico.

Según el informe inicial, la paciente presenta traumatismo encéfalo craneal con herida cortante en el cuero cabelludo, además de traumatismos en la cadera y en el tobillo derecho. Actualmente permanece en observación bajo cuidados médicos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana junto a peritos del Gabinete Científico, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque.