Miraflores: errores acumulados para que más de 300 familias estén al borde del desalojo

La intervención del gobernador Leandro Zdero frenó momentáneamente un proceso que puede desalojar a más de 300 familias en Miraflores, lo cual supone un cuadro social gravísimo. La situación gira en torno del Lote 88 que fue considerado reserva indígena por un Decreto/Ley de 1979 del gobernador de facto Antonio Serrano pero que luego quedó en contradicción con el trazado del ejido municipal definido por una Ley de 1993, ya durante plena vigencia de las instituciones democráticas. Justamente uno de los «grises» de esta historia es que el fallo del Superior Tribunal no valoró determinadas cuestiones como la validez de aquellos «decretos/ley» que, sancionados en la Dictadura, se presumen no legítimos.

ORIGEN DEL PROBLEMA

El origen del conflicto se remonta a que el Lote 88 de Miraflores fue destinado a reserva para comunidades indígenas del pueblo Qom mediante el Decreto Provincial 1051/79, firmado por el entonces gobernador de facto Antonio Facundo Serrano. Se trataba de tierras de ocupación tradicional comunitaria, protegidas por un régimen especial que las excluía del comercio y prohibía su venta o transferencia.

Sin embargo, la situación se alteró cuando un particular, Fabián Kloster, adquirió una porción del terreno mediante un boleto de compraventa. La operación fue certificada en sus firmas por un Juez de Paz, lo que dio apariencia de legalidad a un acto que, según denunció la comunidad, era nulo desde su origen. Más adelante, una persona, Epifanio Leiva promovió una acción de amparo. El reclamo incluyó la restitución de la posesión comunitaria, la expulsión de ocupantes externos, la nulidad de la compraventa y el cuestionamiento a la actuación del Juez de Paz. La demanda se apoyó en la protección constitucional de los derechos de propiedad comunitaria indígena.

Tras pasar por todas las instancias, el caso llegó luego al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, que rechazó los recursos extraordinarios previos y reafirmó la centralidad del derecho a la propiedad comunitaria indígena, destacando su reconocimiento en la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. El fallo consolidó la nulidad absoluta de la compraventa, la restitución inmediata del inmueble y el deber activo del Estado de proteger las tierras indígenas. Además, ordenó medidas concretas, como la obligación de respetar la reserva, impedir la intervención de terceros y avanzar en la titularización comunitaria conforme al Convenio 169 de la OIT.

EL CONVENIO POSTERIOR

A partir de ese marco judicial, se celebró un acuerdo para cumplir con lo ordenado. Para ello se constituyó, a posteriori del fallo, la inscripción de la Asociación Civil «Mujeres Fuertes», denominada «Añaxa’api» que también hizo entonces su inscripción ante el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). En ese momento se realizó un relevamiento territorial coordinado con organismos estatales que determinó que allí convivían 38 familias indígenas, 392 familias criollas y 23 grupos cuya situación no pudo determinarse por ausencia.

De tal manera, la escritura que comenzó a redactarse en el gobierno anterior iba a poner en manos de esta asociación todas las tierras, en las cuales viven estas otras familias que quedarían expuestas al desalojo inmediato. Ese es el factor que más irritación social provoca, pues se trata de más de 300 familias que tienen más de tres décadas habitando el lugar.

Indudablemente, el manejo administrativo previo y la definición de la sentencia dejaron expuesto un conflicto que lejos estuvo de cerrarse con el fallo. Por el contrario, se abrió un problema más grande, donde chocan lo institucional (las atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo) con lo social, ya que reubicar a unas 1.500 personas, contra reloj, es una verdadera «bomba de tiempo».

COMPROMISOS ACTUALES

El convenio firmado durante la Gobernación de Jorge Capitanich no contempló la legislación vigente ni la participación de las autoridades locales. Esto fue advertido por el actual Poder Ejecutivo provincial, con un equipo coordinado por el ministro de Gobierno Julio Ferro.

Su informe fue fundamental para que el gobernador Leandro Zdero solicitara la suspensión de la escrituración del Lote 88 en la localidad de Miraflores, al advertir que el avance del proceso en las condiciones actuales podría generar un perjuicio irreparable. Dio instrucciones para que a través de la Fiscalía de Estado se reclame ese freno al proceso de la escrituración.

El gobernador también solicitó que Ferro, con el intendente Rafael Frías y los pobladores profundicen instancias de diálogo y hallen una salida pacífica a un conflicto que fue escalando por la cantidad de errores en el camino. Uno de esos factores fue que el convenio no contempló la vigencia de la Ley 3877, del año 1993, que estableció el ejido municipal de Miraflores. Además, tampoco para aquel acuerdo se contó con la participación del municipio, del Concejo Municipal ni de la Legislatura provincial. Por ello, si se avanzase con la escrituración en estas condiciones, implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo, ya que la modificación del ejido municipal es una atribución exclusiva del Poder legislativo, tal como lo establece la Constitución Provincial.

Asimismo, como lo advirtió días atrás el propio gobernador, «no se puede, a través de un convenio, violentar la ley ni la Constitución o avanzar sobre la autonomía municipal», ya que la Carta Magna provincial garantiza la independencia de los municipios en la administración de su territorio.

Zdero dio órdenes a sus funcionarios de sostener el diálogo de manera permanente con todas las partes involucradas. El Instituto de Tierras Fiscales evalúa distintas alternativas para resolver el conflicto, entre ellas la posibilidad de ofrecer otros terrenos de similares características, siempre dentro del marco legal vigente. Por eso, mientras se busca una salida pacífica que no termine expulsando a muchas familias, es que el gobernador insistió en suspender la escrituración. «Tenemos que dar seguridad jurídica y resguardar los derechos tanto de los habitantes criollos como de las comunidades originarias de la zona», sintetizó el mandatario.

CÓMO INTERVINO LA LEGISLATURA

Como era de esperarse, el intendente municipal, concejales y representantes de la comunidad pidieron expresarse ante la Legislatura, como organismo que en el Estado define los límites del ejido de un municipio. La titular de este Poder, Carmen Delgado, se ocupó personalmente de recibir a todos los sectores. Al escuchar todos los planteos, quedó en claro que la solución obligaba a profundizar las conversaciones por la complejidad social del conflicto. Delgado, que estuvo acompañada por el diputado Carlos Salom, se comprometió a evaluar una respuesta integral que, claramente, también incluiría un acuerdo con otros poderes del Estado.

La situación está así planteada, requerirá de múltiples reuniones más por el múltiple choque de intereses expuesto que, lamentablemente, no fue advertido ni en la sentencia ni en el avance del convenio generado por el gobierno de entonces. Hay un compromiso de no generar desalojos masivos y eso trajo tranquilidad a la zona. Aunque la solución de fondo se asoma con mucha complejidad.