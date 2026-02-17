MINISTRO DE SEGURIDAD Y CÚPULA POLICIAL INTENSIFICAN OPERATIVOS DE BÚSQUEDA EN PLENO FERIADO

En una jornada marcada por el feriado de carnaval, el Ministerio de Seguridad del Chaco convocó de urgencia a la Subjefatura de Policía para coordinar y profundizar la planificación de las tareas destinadas a dar con el paradero de Bernabé Navarro (82) y Marcelo Andrés Giménez (42).

En ese contexto, la cartera de Seguridad encabezó una reunión de trabajo donde se diagramó un nuevo despliegue específico para el caso de Bernabé Navarro. Además, se analizaron los últimos registros de recorridos con geolocalización (GPS) efectuados por los móviles afectados, información que también es acompañada y monitoreada por la familia del adulto mayor.

La estrategia apunta a fortalecer el trabajo en terreno mediante la evaluación de nuevos rastrillajes y la incorporación de tecnología avanzada.

De acuerdo a lo informado, se sostiene una “búsqueda sin tregua” que articula recursos provinciales junto a la colaboración de la Fuerza Federal, cuyo aporte logístico resultó clave en los últimos días.

Detalles del Estado de Situación

* Bernabé Navarro: El jubilado de 82 años fue visto por última vez el 1° de febrero en Presidencia Roque Sáenz Peña cuando salió en su bicicleta. Debido a sus problemas de orientación, el trabajo se extendió a distintos puntos de la provincia e incluye la utilización de un helicóptero de la Policía Federal y drones con visión térmica. En las últimas horas se redefinieron áreas de intervención en base al análisis de los trayectos registrados por GPS.

* Marcelo Andrés Giménez: Desaparecido desde el 5 de febrero en la zona de Juan José Castelli, su situación se encuentra en una “etapa crítica”. Las tareas se concentran actualmente en sectores rurales y de difícil acceso.

* Contingencia Climática:

Las autoridades informaron que la aeronave de apoyo debió ser resguardada temporalmente en la provincia de Santa Fe debido a las inclemencias climáticas registradas la semana pasada, aunque ya se planifica su reincorporación a las tareas de avistaje.

Acompañamiento a las Familias

Desde el Gobierno provincial se destacó que el contacto con los familiares es permanente a fin de comunicar cada avance. Mientras se ajusta la logística, los allegados continúan recorriendo distintas zonas y colaborando activamente con información relevante.

Se solicita a la comunidad que cualquier dato que pueda contribuir con la localización sea comunicado de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la línea directa de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas 3624-603264, además de la comisaría más cercana.