Milei y Quirno se reunieron con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en Florida, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de su participación en la cumbre regional «Escudo de las Américas». De la reunión también participó el canciller argentino Pablo Quirno.

Bessent, (uno de los funcionarios más influyentes de la administración de Donald Trump, a cargo de la política financiera y fiscal de Estados Unidos), es un actor clave en la relación bilateral con Argentina y fue fundamental en el apoyo económico que recibió nuestro país por parte del gobierno estadounidense en 2025. En esta ocasión, el encuentro se da en un contexto donde, en el mediano plazo, su apoyo puede volver a ser vital para el gobierno argentino, ya que en junio el país enfrenta un vencimiento de deuda de USD 4.200 millones.

El año pasado, fue Bessent quien impulsó un paquete de apoyo financiero para nuestro país que incluyó una línea de asistencia de hasta 20.000 millones de dólares destinada a estabilizar la economía y respaldar a Milei. El propio funcionario defendió ese respaldo al señalar que el objetivo era fortalecer a un aliado estratégico en América Latina y contribuir a la estabilidad económica de la región.

Luego del foro reúne a representantes de 12 países de América Latina con el objetivo de coordinar políticas para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad regional, el mandatario argentino tiene previsto viajar a Nueva York para continuar con su agenda en Estados Unidos.