Milei viaja a EE.UU. para cumbre con Trump y líderes por Gaza

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la primera cumbre del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo creado por el líder republicano para buscar soluciones a conflictos internacionales, entre ellos el que se desarrolla en la Franja de Gaza. El encuentro será en Washington y contará con la presencia de mandatarios de otros 26 países.

Según precisaron fuentes oficiales a Infobae, Milei partiría este miércoles desde Buenos Aires en un vuelo especial y arribaría a la capital norteamericana a primera hora del jueves. Allí compartirá actividades, además de con Trump, con líderes como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien aceptó participar de la entidad impulsada por la Casa Blanca.

La última vez que Milei y Trump coincidieron fue en Suiza, durante el Foro Económico de Davos, donde el mandatario argentino firmó el acta de ingreso del país a esta Junta. Ahora, el viaje se produce con el acuerdo comercial bilateral ya firmado y en proceso de tratamiento parlamentario.

Ese tratado busca «reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología». Desde la Oficina del Presidente señalaron que el entendimiento reafirma la decisión de «integrar a la Argentina al mundo» y avanzar hacia una economía «abierta, competitiva y previsible».

En el caso del Board of Peace, si bien la Casa Blanca solicita un aporte de mil millones de dólares para garantizar un lugar permanente en la mesa de decisiones, el Gobierno argentino aclaró que no abonará esa suma. Según el borrador del estatuto, los países invitados en esta primera etapa podrán incorporarse de manera gratuita por tres años.

La agenda internacional de Milei continuará en marzo. A principios de ese mes participará en otra cumbre convocada por Trump para fortalecer la relación con aliados de América Latina frente a la influencia de China. Allí coincidirá con presidentes como Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, entre otros.

Además, a mediados de mes estará en Manhattan, Nueva York, para encabezar el Argentina Week, un evento orientado a posicionar al país como destino atractivo para inversores globales, organizado junto a bancos internacionales y firmas de inversión.

