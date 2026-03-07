Milei se sumó a la iniciativa de Trump para luchar contra el narcoterrorismo y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la creación del «Escudo de las Américas», una alianza regional destinada a coordinar acciones entre distintos países del continente frente al narcoterrorismo y al avance geopolítico de China en la región. La iniciativa fue presentada durante una cumbre realizada en Miami con la participación de varios jefes de Estado latinoamericanos.

Entre los mandatarios presentes se encuentra el presidente argentino Javier Milei, quien integra este nuevo esquema de cooperación hemisférica promovido por la Casa Blanca. El foro multilateral fue concebido como un espacio de coordinación política y estratégica entre los países aliados de Washington en América.

Además de Milei, los socios fundadores de la iniciativa «Escudo de las Américas» son Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Tito Asfura, de Honduras; Mohamed Irfaan Alí, de Guyana; José Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.

La propuesta impulsada por Trump busca articular esfuerzos regionales para enfrentar a los carteles de la droga vinculados al narcoterrorismo y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. En ese contexto, la iniciativa plantea una estrategia común entre los gobiernos participantes para enfrentar las redes criminales que operan a nivel transnacional.

Además del combate al narcotráfico, el nuevo bloque regional también apunta a contener la expansión política y comercial de China en América Latina. Según el enfoque planteado durante el encuentro, la alianza busca reforzar la coordinación diplomática y estratégica frente a la creciente presencia de Beijing en la región.

El «Escudo de las Américas» reúne a doce líderes del continente que participan de esta cumbre en Florida, convocada por el presidente estadounidense. El encuentro se desarrolla en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la búsqueda de Washington de fortalecer sus vínculos con gobiernos aliados en el hemisferio occidental.

Durante la reunión también se destacó la necesidad de intensificar la cooperación militar y de inteligencia entre los países participantes, con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintos territorios del continente.

Con la participación de los mandatarios convocados, el lanzamiento del «Escudo de las Américas» busca consolidar una nueva arquitectura de cooperación política y estratégica en el continente, con eje en la seguridad, el combate al narcotráfico y el posicionamiento geopolítico frente a actores externos.