Milei reúne al Gabinete antes del debate clave en el Senado

El presidente Javier Milei encabezará este martes a las 9:00 una reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la antesala de una semana legislativa decisiva para el oficialismo.

El encuentro se realizará en los días previos a la sesión del Senado en la que se definirá si se aprueban, o no, las modificaciones que Diputados introdujo en la reforma laboral. Además, en la Cámara Alta también avanzan el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción, y la Ley de Glaciares.

ANTESALA DE LA APERTURA DE SESIONES

La reunión de Gabinete se da, además, antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que el mandatario encabezará el próximo domingo 1° de marzo. En ese discurso, Milei delineará las prioridades legislativas para 2026.

Según fuentes oficiales, el Presidente enumerará los proyectos estratégicos que la Casa Rosada buscará impulsar en este nuevo período. Entre ellos figuran la reforma política, el nuevo Código Penal, que ya fue presentado públicamente pero aún no ingresó al Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario y reformas en materia Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional. También podrían impulsarse modificaciones en la Ley de Salud Mental.

En caso de que la Ley de Glaciares obtenga media sanción en el Senado, el oficialismo prevé que el debate continúe en la Cámara de Diputados a partir de marzo.

Por el momento, el Gobierno no avanzará con el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema ni con las designaciones pendientes de jueces, fiscales y defensores públicos que todavía no fueron remitidas al Senado.

UN ESCENARIO PARLAMENTARIO DIFERENTE

La apertura formal del año legislativo encontrará a La Libertad Avanza en un escenario distinto al de 2025. Tras las elecciones de medio término, el oficialismo fortaleció su presencia en ambas cámaras y consolidó el diálogo con bloques aliados y legisladores que responden a gobernadores dialoguistas, claves para alcanzar el quórum y aprobar proyectos.

Actualmente, el oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, lo que le otorga mayor margen de maniobra parlamentaria.