Milei ofreció desplegar tropas argentinas en la Franja de Gaza

El presidente Javier Milei anunció que la Argentina está dispuesta a aportar efectivos para una eventual fuerza de estabilización en la Franja de Gaza, en el marco de la reunión inaugural de la denominada Junta de Paz impulsada por su par estadounidense, Donald Trump. El encuentro contó con la presencia de mandatarios de distintos países, aunque sin el acompañamiento de la mayoría de las naciones europeas y de gran parte de América Latina.

Durante su intervención, Milei afirmó: «Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos». Y agregó: «Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización».

La referencia apunta al cuerpo de asistencia humanitaria argentino, con experiencia en misiones internacionales ante catástrofes y crisis complejas. El ofrecimiento se dio en el contexto de las gestiones diplomáticas vinculadas al conflicto en la Franja de Gaza y a los intentos de consolidar un esquema de seguridad posterior al reciente acuerdo que luego fue ratificado por la Organización de las Naciones Unidas.

En un discurso breve, de poco más de dos minutos, el mandatario respaldó el liderazgo de Trump en la negociación. «El presidente Trump ha demostrado con ejemplo», sostuvo. Además, señaló que la Argentina integra este espacio «con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo».

Milei también reafirmó la orientación de su política exterior. «La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior. Defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio», expresó.

En esa línea, planteó que «hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten; frente a ellos, la buena voluntad no alcanza», en un mensaje que vinculó con su visión sobre el orden internacional y los desafíos actuales.