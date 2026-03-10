Milei inaugura la «Argentina Week 2026» en Nueva York para promover inversiones

El presidente Javier Milei inaugurará este martes la «Argentina Week 2026» en Nueva York, un encuentro que reúne a inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales y funcionarios argentinos con el objetivo de promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país, especialmente en energía.

El evento, organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a entidades financieras internacionales, se consolidó como uno de los principales espacios de promoción económica del Gobierno en el exterior. La actividad se desarrollará hasta el 12 de marzo y convocará a más de 300 empresarios, ejecutivos de multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en el potencial productivo argentino.

Antes de la apertura oficial, Milei mantendrá una reunión con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco JPMorgan Chase. El encuentro busca fortalecer vínculos con el sistema financiero internacional y atraer capitales para proyectos productivos en el país

La delegación oficial incluye al ministro de Economía Luis Caputo; al canciller Pablo Quirno; al jefe de Gabinete Manuel Adorni; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Los funcionarios expondrán ante inversores sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la administración nacional.

GOBERNADORES BUSCAN ATRAER INVERSIONES

Uno de los aspectos más destacados del encuentro es la presencia de diez gobernadores provinciales, aliados legislativos del oficialismo, quienes participarán de reuniones con empresarios para presentar proyectos vinculados a minería, energía, agroindustria e infraestructura.

Entre los mandatarios que viajaron a Estados Unidos se encuentran Raúl Jalil, Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego y Claudio Vidal.

La participación de los gobernadores responde a que muchas de las inversiones que se buscan impulsar están ligadas a recursos naturales y proyectos productivos que dependen directamente de las provincias, como el desarrollo energético, la minería o el aprovechamiento del potencial eólico.

En ese sentido, el gobernador neuquino Figueroa destacó que la Patagonia tiene condiciones para convertirse en un motor del desarrollo argentino gracias a sus recursos energéticos y naturales, y subrayó la importancia de generar condiciones para atraer capitales y generar empleo.

UNA VIDRIERA INTERNACIONAL PARA EL PAÍS

Además de las exposiciones del Gobierno y de los gobernadores, la agenda incluye paneles empresariales sobre el clima de negocios en la Argentina, donde ejecutivos del sector privado compartirán su visión sobre las oportunidades de inversión.

En uno de los paneles participarán directivos de empresas como Adecoagro, Grupo Galicia, Grupo Murchison y Ford.

Desde el Gobierno consideran que la «Argentina Week» funciona como una plataforma para mostrar el potencial exportador del país y la agenda de reformas económicas, además de reforzar el vínculo con el sector privado y los mercados internacionales.