Milei habló sobre el agro en Chaco y Dudik reafirmó el camino a seguir

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei hizo referencia al desarrollo del sector agropecuario y mencionó la situación productiva del Chaco. En un tramo de su discurso, el Presidente comparó rindes agrícolas y aludió de forma directa a la provincia: «No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea, cuando en Brasil son de 1.400».

La referencia formó parte de un argumento más amplio, orientado a marcar diferencias de productividad en el sector y a cuestionar las limitaciones para la comercialización de semillas con tecnología desarrollada en el país. En ese contexto, el ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik señaló que el promedio en la provincia ronda los 500 kilogramos de fibra de algodón por hectárea.

En comunicación con Diario Chaco, el funcionario sostuvo que el Presidente «tiene razón», aunque fue optimista: «No estamos tan lejos si hacemos bien las cosas».

«Con respecto a las declaraciones del presidente Javier Milei con referencia al algodón, yo diría que en parte tiene razón, pero también quiero destacar que en Chaco en los últimos años en cuanto a tecnología se viene agronómicamente corrigiendo», manifestó Dudik y agregó: «El cultivo del algodón se está autoajustando. Si bien fueron bajas las hectáreas sembradas el último año, hay zonas donde estamos cerca de los 1.000 kilogramos de fibra de algodón por hectárea. Por eso digo, no estamos tan lejos. Cuando hablo de autoajustarse, es importante tener en cuenta que estamos pasando de un modelo asistencialista y de intervención a un modelo de producción eficiente».

En esa misma línea, el funcionario provincial consideró necesario avanzar hacia un modelo de producción sustentable «donde el productor utilice insumos y sobre todo semillas con alta tecnología sembrando en suelos aptos, realice un cultivo en el año, ajustemos fecha de siembra, rotaciones, fertilizantes, y por supuesto buen clima entre otras nos vamos a acercar a esos rindes que dice el Presidente».

«Milei en parte tiene razón, pero no estamos lejos si hacemos las cosas bien. Y digo que en algo tiene razón porque sin investigación, sin tecnología y materiales genéticos adecuados va a ser imposible. Y allí hay que revisar y tener estrategias claras. Hay un proceso en marcha y el camino del algodón es una prueba concreta», aseguró y finalmente cerró: «Fue muy bueno escuchar hablar de algodón a un presidente en el congreso. Inédito e histórico eso es muy importante. Estemos o no de acuerdo».