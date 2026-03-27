Milei hablará en cadena nacional tras el fallo por YPF

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 19 en cadena nacional, en la previa al partido de la Selección Argentina, para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos que anuló la condena contra el país por la expropiación de YPF.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mensaje será grabado en la Casa Rosada, desde el Salón Blanco, y se emitirá entre las 19 y las 20. El mandatario estará escoltado por integrantes de su equipo jurídico y funcionarios del Gabinete vinculados a la causa.

Entre los presentes se espera la participación de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía), junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el subprocurador Juan Ignacio Stampalija. También formó parte de las reuniones previas el asesor presidencial Santiago Caputo.

El objetivo del mensaje es capitalizar la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares en el marco de un juicio que llevaba más de una década.

Tras conocerse la resolución, el mandatario calificó el resultado como un fallo «histórico e impensando» y «el mayor logro jurídico de la historia nacional». En la misma línea, celebró en sus redes sociales: «GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!».

En paralelo, el Presidente apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la estatización de la empresa en 2012. «Como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de (Axel) Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner», sostuvo durante un acto.

Además, elogió al titular de YPF, Horacio Marín, y destacó el trabajo de la Procuración del Tesoro.

La decisión judicial también generó repercusiones desde el peronismo. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: «Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho y que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país».

Por su parte, Kicillof cuestionó al mandatario: «Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei», y agregó: «La novedad que hubo con Milei, seguro por desconocer de esto como de tantas cosas, es que le dio la razón a los buitres».

El mensaje en cadena nacional buscará fijar la postura oficial del Gobierno frente a un fallo que reavivó la disputa política en torno a la estatización de YPF y su impacto judicial.

fuente:diariochaco