Milei fue recibido por el presidente de Hungría en el Palacio Sándor

La gira del jefe de Estado continuará en los próximos días con actividades vinculadas a encuentros políticos y económicos en Europa.

En el marco de su gira internacional, el presidente Javier Milei fue recibido este martes por su par de, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, sede oficial del gobierno húngaro.

El encuentro forma parte de una agenda que el mandatario argentino desarrolla en Europa y que culminará con su participación en un foro de ultraderecha, donde compartirá espacio con dirigentes y referentes políticos del mismo espectro ideológico.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes integran la comitiva oficial.

Si bien no trascendieron detalles sobre los temas abordados durante la reunión, el encuentro se inscribe en la estrategia del Gobierno de fortalecer vínculos con líderes y espacios políticos afines en el plano internacional.

La gira del jefe de Estado continuará en los próximos días con actividades vinculadas a encuentros políticos y económicos en Europa.