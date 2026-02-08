Milei fue invitado por Trump a Washington para debatir la reconstrucción de Gaza

Javier Milei fue invitado por Donald Trump a participar de la primera sesión formal de la Junta de la Paz, un organismo internacional que tratará la reconstrucción de Gaza y la finalización de las operaciones de Hamas. El encuentro se realizará el 19 de febrero en Washington, con la presencia del presidente de Estados Unidos y otros 26 mandatarios.

La Casa Rosada ya fue informada de la convocatoria y es muy probable que Milei participe de las deliberaciones. De confirmarse su asistencia, el Presidente argentino compartirá el encuentro con líderes como el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado que integran la Junta.

Alemania, Francia y el Reino Unido rechazaron la creación del organismo al considerar que sus objetivos geopolíticos se superponen con las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó integrar la Junta pese a la participación de Turquía y Qatar, países que actúan en conjunto para proteger a Hamas y criticar al gobierno israelí. Netanyahu se reunirá con Trump el 18 de febrero en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán, y desde Israel no descartan un encuentro con Milei si coinciden las agendas en Washington.

La invitación al Presidente argentino ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica entre la Argentina y Estados Unidos. En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana, a lo que ahora se suma este gesto político de Trump.

Trump impulsará el 19 de febrero una discusión de fondo para avanzar en una hoja de ruta sobre Gaza. El plan aprobado por el presidente estadounidense es liderado por Jared Kushner y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, quienes negociaron con Israel y Qatar un proyecto de 20 puntos que comienza con la liberación de todos los rehenes y continúa con la reconstrucción del territorio.

El proyecto se apoya en cuatro ejes —transformación económica, reconstrucción por fases, gobernanza y seguridad— y prevé una inversión inicial de USD 25.000 millones, con la meta de elevar el PIB de Gaza a más de USD 10.000 millones y convertirla en un centro económico regional hacia 2035.

El cónclave del 19 de febrero tendrá un carácter exploratorio, con una declaración final consensuada, y se desarrollará bajo un formato similar al de una cumbre del G20, sin entrevistas individuales a los mandatarios invitados.