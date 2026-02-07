Milei encabezará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El Gobierno oficializó, el pasado martes, el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Con la decisión reflejada en el Decreto 81/2026, la gestión de Javier Milei tomó una fuerte decisión simbólica y política que generó fuertes controversias, incluida la renuncia de la titular del museo, María Inés Rodríguez Aguilar. Tras una semana de fuegos cruzados, este sábado el Presidente encabezará la culminación del traslado en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe.

Junto al Presidente, también viajará una comitiva presidencial entre los que se espera que se encuentren la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

El acto comenzará a las 19 en el parque histórico Campo de Gloria y también contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo. El evento tendrá lugar en el sector cercano al histórico convento de San Carlos, escenario vinculado a la única batalla librada por el Libertador en territorio argentino.

La logística comenzó a delinearse desde temprano y el sable fue retirado cerca de las 8:45 de su sitio en el Museo Histórico Nacional..

Milei partirá desde Buenos Aires en helicóptero junto a una reducida comitiva y el sable de San Martín, que fue retirado del Museo Histórico Nacional durante la mañana del sábado. El arribo está previsto para después de las 18, desde donde el mandatario se trasladará al predio central del acto.

Por primera vez, el sable original estará físicamente en San Lorenzo, el mismo territorio donde San Martín comandó el combate del 3 de febrero de 1813. Hasta ahora, la pieza se mantenía mayormente en Buenos Aires bajo custodia estatal.

El acto oficial buscará recrear un episodio fundacional en la historia argentina. En el Campo de la Gloria se representará el combate con tropas uniformadas de época, formaciones coreografiadas y maniobras que buscarán reproducir el desarrollo original de la batalla. La intención oficial es que la escenificación ocurra “en ese mismo momento, en ese mismo lugar”, subrayando la continuidad entre pasado y presente.

Tras la recreación, el Presidente ingresará al sector principal para protagonizar la entrega formal del sable al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos. Milei será el único orador de la jornada, sin intervenciones protocolares adicionales.

El programa continuará con un desfile de granaderos junto a la Fanfarria Alto Perú —la única banda militar montada del país— que interpretará marchas tradicionales mientras avanzan las formaciones a caballo. También participarán agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias.

Desde el Gobierno anticipan un acto “muy emotivo”, centrado en la restitución simbólica de la custodia al cuerpo militar fundado por San Martín en 1812. Considerada una de las reliquias más relevantes de la historia argentina, la pieza pasará oficialmente del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, en el marco del decreto firmado por Milei.

La polémica alrededor del sable corvo de San Martin

El martes 3 de febrero, el Gobierno oficializó el decreto 81 que dispuso el traslado del sable corvo desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Tras la publicación, herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos judiciales para frenar la medida, mientras que sectores de la oposición y miembros de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia también manifestaron su rechazo.

El episodio suscitó un gran polémica respecto al destino del sable corvo, ya que distintos sectores aducen que se está violando la voluntad de la familia Rosas, heredera del arma, que había decidido donarla en 1897 al Estado argentino.

Cabe recordar que San Martín le legó su arma a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento por su defensa de la soberanía en el conflicto armado con la flota anglo-francesa que tuvo como episodio destacado la batalla de La Vuelta de Obligado.

De hecho, en una carta de 1848, el Libertador escribe que Rosas había sabido “sostener el honor de la República” frente a las potencias europeas.

Sin embargo, el pasado jueves la Justicia desestimó la cautelar impulsada por los descendientes de Manuela Rosas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 respondió al planteo realizado por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, quienes invocaron su condición de tataranietos de los herederos del sable y argumentaron que el traslado vulneraba el “destino del bien” fijado al momento de la donación al Estado.

El expediente quedó a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, quien rechazó la suspensión provisoria pocos días antes del acto previsto para el 7 de febrero. En su resolución, consideró que no se encontraba acreditada la existencia de un “cargo” jurídico que obligara al Estado a conservar la pieza exclusivamente en el museo, además de señalar la falta de documentación para probar el vínculo directo de algunos demandantes.

“El estado inicial del proceso no reúne los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, afirmó el fallo. No obstante, la magistrada habilitó la investigación de fondo y dejó abierta la posibilidad de revisar la legalidad de la decisión más adelante.

Los descendientes de Rosas sostienen que el traslado afecta el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural. Mercedes Terrero calificó la decisión presidencial como “completamente errada” y alertó sobre el riesgo de limitar el acceso ciudadano.

Desde el Ministerio de Defensa, Carlos Presti respondió a las críticas y recordó que el Regimiento es Monumento Histórico Nacional. “Permanentemente. Las escuelas, los colegios, tiene visitas nacionales e internacionales y tiene también propiamente un museo muy moderno”, precisó.

El ministro sostuvo que una fundación trabaja para garantizar “las máximas condiciones de seguridad y de modernidad” y rechazó que el traslado implique restricciones. “Está abierto al público, está abierto a toda la ciudadanía”, remarcó.

En el plano local, el intendente Raimundo respaldó la decisión y valoró la presencia presidencial. “Valoramos mucho este gesto del presidente Milei, porque es el primer presidente en veinticinco años que se digna conmemorar en San Lorenzo el único combate de San Martín en suelo patrio”, afirmó. “Estamos orgullosos de que esté el presidente, lo vamos a recibir como corresponde”.

En paralelo, el Regimiento de Granaderos anunció en redes sociales que el sable podrá ser visitado por el público. “¡Vení a visitar el sable del Libertador! A partir de este domingo 8 de febrero, desde las 11 h, te esperamos en el histórico Cuartel de Palermo”. También informaron que abrirá de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.