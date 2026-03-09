Milei aseguró que la guerra en Medio Oriente terminará favoreciendo a la Argentina

El Presidente Javier Milei analizó las consecuencias de la guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán, y aseguró que no responde a una disputa por el petróleo, sino a una estrategia geopolítica más amplia impulsada por Estados Unidos. En este sentido, aseguró que «Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años», en cuanto a su alineamiento con Donald Trump.

IMPACTO EN ARGENTINA

En declaraciones radiales a FM Now 97.9, el mandatario sostuvo que el conflicto podría generar un impacto negativo temporal en la economía mundial, aunque anticipó que el escenario derivará en un reordenamiento político global. Según su visión, ese proceso podría beneficiar a los países que logren adaptarse a la nueva configuración internacional.

En este sentido, el libertario remarcó que que la suba de precios de commodities como el petróleo y granos como la soja, el maíz y el girasol podría favorecer a la economía argentina, al tratarse de un exportador neto de esos productos.

De acuerdo con su análisis, ese escenario podría mejorar los términos de intercambio del país y ayudar a amortiguar los efectos de la crisis global, al tiempo que abriría nuevas oportunidades para reposicionar a la Argentina en el escenario internacional.

EE. UU., CHINA Y CUBA

«A diferencia de lo que dicen algunos analistas, pensar que esto es una pelea por el petróleo es una argumentación muy pobre y errada. La perspectiva de Estados Unidos es geopolítica: busca consolidar su hegemonía en el bloque de las Américas y combatir el terrorismo internacional», afirmó el jefe de Estado. En ese contexto, también respaldó la desición de Trump y sostuvo que el régimen iraní representa un riesgo por su desarrollo nuclear y su presunto financiamiento de organizaciones terroristas en distintas regiones.

Para el mandatario, esas tensiones derivarán en un reordenamiento político global en el que China podría quedar más aislada. «Muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian su nombre, van a caer. La situación va a ser más pura y limpia», sostuvo.

En ese marco, el Presidente también consideró que el gobierno estadounidense está impulsando un proceso de reconfiguración internacional que incluye la búsqueda de acuerdos en otros conflictos, como la guerra entre Rusia y Ucrania. A continuación, sentenció que Cuba «caerá por decantación», ya que el régimen iraní «se dedica a financiar el terrorismo internacional, por ejemplo en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, y desde ahí expanden el terrorismo al resto de la región».

fuente:diariochaco