México: al menos 14 muertos y 45 detenidos tras la muerte de «El Mencho»

México atraviesa horas de alta tensión luego del asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió este domingo durante un enfrentamiento con fuerzas militares.

Tras su muerte, se desató una ola de violencia que dejó al menos 14 personas fallecidas, entre ellas siete agentes de la Guardia Nacional, y 45 detenidos. Los incidentes se registraron en 13 de los 32 estados del país, con epicentro en Jalisco.

BLOQUEOS, INCENDIOS Y ATAQUES COORDINADOS

De acuerdo con reportes oficiales y consignado por la agencia AP, grupos armados realizaron acciones coordinadas que incluyeron quema de vehículos para bloquear rutas, ataques directos contra fuerzas de seguridad y agresiones a instalaciones públicas.

Las autoridades señalaron que la violencia se concentró principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, aunque también se extendió a otros municipios del estado y tuvo repercusiones en regiones vecinas.

El saldo incluye varios efectivos heridos, patrullas dañadas, comercios incendiados y saqueos en decenas de tiendas, lo que generó horas de caos y paralización en zonas estratégicas.

Incidentes en México tras la muerte de «El Mencho»

MEDIDAS DE EMERGENCIA EN JALISCO

El gobernador de Jalisco calificó la situación como «horas críticas» y dispuso la suspensión del transporte público, la cancelación de clases presenciales para el lunes y la suspensión de eventos masivos como medida preventiva.

Las fuerzas federales mantienen operativos en distintos puntos del estado mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance real de los ataques y la estructura operativa detrás de las represalias.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos confirmó que aportó inteligencia clave a las autoridades mexicanas en el operativo que culminó con la muerte de «El Mencho», uno de los narcotraficantes más buscados de la región.