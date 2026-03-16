Matkovich participa en el Consejo de Seguridad Interior 2026

Reúne a las principales autoridades de seguridad de todo el país.

El ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo Matkovich, participa del I° Consejo de Seguridad Interior 2026 que se desarrolla en la ciudad de Córdoba y reúne a las principales autoridades de seguridad de todo el país .

El funcionario provincial asiste acompañado por el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Victoriano Silva, en el marco de una jornada de trabajo que convoca a ministros y responsables de las carteras de seguridad de las distintas provincias argentinas, junto a autoridades de las fuerzas federales.

Durante la jornada se abordan distintos ejes vinculados a la seguridad pública y la coordinación de políticas entre el Gobierno nacional y las provincias. Entre los principales temas, se destacan la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el combate al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el análisis de los resultados del Plan Paraná, una estrategia regional orientada a reforzar los controles en zonas estratégicas para el tránsito de estupefacientes.

En este marco, desde Chaco destacaron los resultados obtenidos en los últimos años en materia de lucha contra el delito, especialmente a través de operativos que permitieron el secuestro de importantes cantidades de droga, vehículos y bienes vinculados a organizaciones criminales.

Durante la apertura del encuentro, la ministra Monteoliva remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones. «La única manera de enfrentar los delitos complejos es trabajando juntos, con coordinación permanente y comunicación fluida entre todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales», señaló.

fuente:datachaco