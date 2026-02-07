Más de 5.000 docentes participan de los actos de titularización de cargos

Organizados por las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, sedes Resistencia y Sáenz Peña, los actos comenzaron el pasado lunes e incluyen los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones para maestros y maestras inscriptos. En cada jornada, el Domo del Centenario se vio colmado, reflejando la magnitud de la convocatoria y la expectativa de los participantes.

Durante el lunes y martes se llevó adelante el Traslado Definitivo para Maestros de Grado, con la participación de alrededor de 700 docentes. El martes por la tarde fue el turno del ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado de Adultos y de Educación Física. En tanto, el jueves dio inicio, por orden de mérito, el concurso de Ingreso para Maestros de Grado de Educación Primaria Común, que se extenderá hasta el 12 de febrero y contempla aproximadamente 1.300 cargos vacantes.

El cronograma continuará el 13 de febrero con el ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado de la modalidad Adultos, y finalizará el sábado 14 con el Ingreso para Educación Física, tanto de Primaria Común como de Adultos.

Más allá de la instancia administrativa, los actos de ofrecimiento están atravesados por una fuerte carga emotiva. La titularización representa un objetivo central en la carrera docente y se vive como la concreción de un anhelo largamente esperado. «Titularizar es el sueño de cada docente», coinciden quienes participan, destacando la estabilidad laboral como uno de los principales valores del proceso. «Representa tranquilidad, estar asentada en un lugar y saber que pertenezco a esa institución», expresó una docente tras firmar su titularización.

También se repiten historias ligadas al arraigo y al sentido de pertenencia, especialmente entre quienes logran titularizar en sus localidades de residencia o en escuelas con un fuerte vínculo personal. «Es una escuela a la que le tengo mucho cariño porque me formé allí», señaló una docente de General Pinedo, luego de acceder a la titularidad en la EEP N° 161.

En este contexto, los docentes valoraron el acompañamiento del Ministerio de Educación y la organización del proceso por parte de las Juntas de Clasificación. «Que podamos adjudicar cargos en un lapso tan corto es algo que realmente se agradece», manifestaron, y expresaron expectativas positivas de cara al ciclo lectivo 2026, renovando su compromiso con la educación y con el fortalecimiento de la estabilidad laboral como base para mejorar las trayectorias educativas.