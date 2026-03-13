Margarita Belén: secuestran cargamento ilegal de madera

Transportaban unos 5.000 kilos de madera nativa sin la documentación correspondiente.

Un cargamento ilegal de madera fue secuestrado este viernes al mediodía, durante un operativo de control realizado en la zona rural de Margarita Belén.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Motorizada del Departamento de Seguridad Ambiental, que realizaba tareas preventivas sobre un camino vecinal que conduce a Campo Rossi.

Cerca de las 13.30, los agentes interceptaron un tractor con acoplado que transportaba aproximadamente 5.000 kilogramos de madera nativa, distribuidos en ocho rollos de las especies algarrobo y laurel.

Al solicitar la documentación que habilita el traslado de productos forestales, el conductor manifestó que no contaba con guías ni autorizaciones legales para el transporte de la carga.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Bosques, desde donde se dispuso el secuestro formal del cargamento por presunta infracción a la Ley N° 2079-R.

El conductor fue notificado de las actuaciones correspondientes. En tanto, el tractor y el acoplado fueron restituidos una vez que se acreditó su propiedad.

Por su parte, la madera incautada fue trasladada al predio del Ex Parque Temático Caraguatá, donde permanecerá bajo resguardo a disposición de las autoridades competentes.

Fuente:datachaco