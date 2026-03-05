Maniataron a un hombre, lo dejaron en el baúl de un auto y escaparon con dinero

Delincuentes inmovilizaron a un hombre y lo dejaron maniatado en el baúl de un auto, antes de huir con dinero en efectivo y otras pertenencias. Efectivos policiales encontraron a la víctima en horas de la mañana de este jueves, mientras realizaban recorridas preventivas en inmediaciones del cementerio de Juan José Castelli, al sudeste de la ciudad.

Fuentes policiales informaron que los agentes encontraron un Chevrolet Corsa estacionado, con la luneta del baúl abierta. En ese contexto, se acercaron al rodado y el interior encontraron a un hombre. «El individuo se encontraba inmovilizado y presentaba lesiones visibles», resaltaron desde la fuerza.

Ante esa situación, el damnificado fue trasladado al centro de salud local y denunció que minutos antes fue interceptado por los ocupantes de una camioneta, quienes lo maniataron y luego le sustrajeron dinero y otras pertenencias.

De acuerdo al parte médico, la víctima ingresó al centro de salud estable, aunque quedó en observación debido a que presentó heridas en la zona de la cabeza.

Hasta el sitio llegaron integrantes del Gabinete Científico y de la División Investigaciones, quienes secuestraron el vehículo y otros objetos de interés para la causa.